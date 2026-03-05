¡Desde 200 pesos! Salen a la venta boletos por los últimos lugares a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este jueves 5 de marzo del 2026, la FIFA informó en sus redes sociales que han salido a la venta los boletos por los últimos lugares a la Copa Mundial de la FIFA 2026, juegos que se disputarán en México y las entradas tienen un valor de 200 pesos.

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, tendrán cada uno dos juegos de Play-Offs de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para definir a dos selecciones más clasificadas a la justa mundialista y los precios de los boletos son bastante accesibles para los aficionados.

"El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey albergarán dos partidos de repesca cada uno. Las entradas tienen un precio que varía entre MXN 200 y 300 (aproximadamente USD 11,50 a 17,50)".

Tickets now on sale for @FIFAWorldCup Play-Off Tournament 🇲🇽 Guadalajara Stadium and Monterrey Stadium to stage two play-off matches each ⚽️ Bolivia, Congo DR, Iraq, Jamaica, New Caledonia and Suriname will compete for two places at this year’s FIFA World Cup™ 🎟️ Tickets… pic.twitter.com/uu9PnTMUXa — FIFA Media (@fifamedia) March 5, 2026

Las seleccione que juegan los Play-Offs de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

Las seis selecciones que van a disputar los Play-Offs buscando un boleto son Bolivia, RD del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

El repechaje se divide en dos grupos, en el Estadio Guadalajara jugarán Iraq, Bolivia y Surinam. Los primeros en enfrentarse en una semifinal son Bolivia vs Surinam, el ganador del encuentro se enfretará en una final a Iraq para conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el Estadio Monterrey, juegan República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, los primeros en enfrentarse son Jamaica vs Nueva Caledonia, el ganador se enfrentará a República Democrática del Congo.

Repesca Internacional



Semifinales (26 marzo 2025)

Bolivia vs Surinam

Jamaica vs Nueva Caledonia