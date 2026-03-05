logo deportes horizontal
¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡Desde 200 pesos! Salen a la venta boletos por los últimos lugares a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA confirmó en sus redes sociales el precio de los boletos para ver los juegos por los últimos lugares a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Trofeo Copa Mundial de la FIFA 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 5 de marzo del 2026, la FIFA informó en sus redes sociales que han salido a la venta los boletos por los últimos lugares a la Copa Mundial de la FIFA 2026, juegos que se disputarán en México y las entradas tienen un valor de 200 pesos.

El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey, tendrán cada uno dos juegos de Play-Offs de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para definir a dos selecciones más clasificadas a la justa mundialista y los precios de los boletos son bastante accesibles para los aficionados.

"El Estadio Guadalajara y el Estadio Monterrey albergarán dos partidos de repesca cada uno. Las entradas tienen un precio que varía entre MXN 200 y 300 (aproximadamente USD 11,50 a 17,50)".

Las seleccione que juegan los Play-Offs de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

Las seis selecciones que van a disputar los Play-Offs buscando un boleto son Bolivia, RD del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

El repechaje se divide en dos grupos, en el Estadio Guadalajara jugarán Iraq, Bolivia y Surinam. Los primeros en enfrentarse en una semifinal son Bolivia vs Surinam, el ganador del encuentro se enfretará en una final a Iraq para conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el Estadio Monterrey, juegan República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia, los primeros en enfrentarse son Jamaica vs Nueva Caledonia, el ganador se enfrentará a República Democrática del Congo.

Repesca Internacional

  • Semifinales (26 marzo 2025)
  • Bolivia vs Surinam
  • Jamaica vs Nueva Caledonia
  • Finales (31 marzo 2025)
  • República Democrática del Congo vs ganador del Jamaica vs Nueva Caledonia
  • Iraq vs ganador del Bolivia vs Surinam