OFICIAL: El CASTIGO a Salomón Rondón tras agredir a Keylor Navas

Este martes 28 de abril del 2026, se dio a conocer la sanción a Salomón Rondón luego de agredir a Keylor Navas durante el partido de Pachuca vs Pumas de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

La sanción de a Salomón Rondón

La Liga BBVA MX dio a conocer que Salomón Rondón será sancionado con un partido. El futbolista no podrá tener minutos para el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 al ver tarjeta roja.

El motivo de su sanción se debe por juego brusco y grave, motivo por el que el árbitro central le sacó la tarjeta roja en el partido. El delantero no podrá jugar el juego de ida de Toluca vs Pachuca en el Estadio Nemesio Diez.

Así fue la agresión de Salomón Rondón a Keylor Navas

En los últimos minutos del partido de Pachuca vs Pumas, Salomón Rondón le tiró una patada a Keylor Navas, haciendo una dura entrada que provocó la intervención del árbitro.

Keylor estuvo en el piso mientras que los ánimos en el terreno de juego subieron de intensidad pues los demás jugadores de Pumas consideraron que fue innecesaria su forma de llegar al portero.

Salomón salió expulsado en el tiempo agregado del encuentro por lo que no podrá tener minutos en el siguiente encuentro que dispute el Pachuca.

