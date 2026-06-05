Saman Ghoddos: el futbolista que nació en Suecia pero prefirió representar a Irán, el país de sus padres

A lo largo del mundo se presentan diversas historias dignas de película, en este caso Saman Ghoddos nación en territorio sueco pero decidió representar sus raíces. Hoy es uno de los mediocampistas a seguir en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026 con el cuadro asiático, al llevar la bandera del país donde nacieron sus padres. Esta es la historia del hombre que juega en Emiratos Árabes Unidos.

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¿Quién es Saman Ghoddos, mundialista por Irán?

El seleccionado asiático llega como uno de los equipos con mayor jerarquía de la zona, pues se convirtieron en invitados casi seguros a las Copas del Mundo. En ese sentido, Saman Ghodos estuvo presente en los listados de los últimos dos Mundiales, teniendo minutos en ambos. Y hoy, como uno de los hombres de experiencia, se espera que aporte desde todos los frentes posibles.

Precisamente parte de su impacto llegaría desde la categoría que tiene como futbolista profesional, al jugar en las mejores ligas del mundo. Al ser nacido y desarrollado profesional y personalmente en Suecia, tuvo acceso a ligas top. Desde el 2020 al 2024 estuvo en la Ligue 1 (Amiens SC) y en la Premier League (Brentford).

Hoy queda claro que es de sus últimos esfuerzos a realizar con el combinado nacional, ese que escogió desde hace años por lo que sus papás representan para él. Y es que Irán viene con una carga simbólica que les pone como una de las selecciones más mediáticas del momento. Ante eso, el equipo quiere estar a la altura en el Grupo G, para jugar con la bandera por delante como pocas veces se puede hacer en la vida.

¿Cuál es el historial de Saman Ghoddos con Irán?

El mediocampista ha tenido bastantes actuaciones en el cuadro nacional. Se cuentan 66 juegos desde su primera convocatoria en 2017. Como ya se comentó, sus mejores momentos ya pasaron, pero puede ser un hombre que aporte desde afuera. Y es que a pesar de que formó parte de los equipos de Rusia 2018 y Qatar 2022, tuvo mínimos minutos en encuentros mundialistas.

En Rusia 2018 jugó los tres partidos de fase de grupos, pero acumulando 5, 4 y 20 minutos. Mientras que en Qatar 2022 jugó 45 minutos en la derrota de su seleccionado ante los Estados Unidos.