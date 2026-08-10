San Diego FC vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY 9 domingo de agosto, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

San Diego FC vs TijuanaSan Diego FC vs Tijuana

¿A qué hora empieza el San Diego FC vs Xolos de Tijuana de la Leagues Cup 2026?

El partido entre San Diego FC y Xolos de Tijuana se disputará este 9 de agosto a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México. De acuerdo con Polymarket, el equipo de la MLS tiene una probabilidad de victoria de 55 por ciento mientras que el de la Liga BBVA MX solo tiene el 23 por ciento. Dentro de las simulaciones, el empate solo sucede en el 22 por ciento de los escenarios. .

¿Dónde se jugará el San Diego FC vs Xolos de Tijuana de la Leagues Cup 2026?

San Diego FC y Xolos de Tijuana se enfrentarán en el Snapdragon Stadium. El inmueble, inaugurado en agosto de 2022, tiene una capacidad para 35 mil aficionados y es casi una certeza que habrá múltiples aficionados mexicanos.