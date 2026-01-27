Santi Giménez revela quién es su mejor amigo en el Milan

Santiago Gimenez ha vivido prácticamente todas las emociones en su paso por el futbol europeo. Con el Feyenoord de Rotterdam, el ariete probó lo más dulce del balompié siendo pilar en el esquema del club neerlandés. Las buenas actuaciones lo llevaron al AC Milan y lamentablemente para su causa, no la ha pasado tan bien debido a problemas físicos.

En charla con ESPN, el canterano de Cruz Azul dio a conocer que Christian Pulisic es su mejor amigo en el vestidor rossonero: ''Es uno de mis mejores amigos. Siempre estamos juntos. Fue un muy buen amigo en este momento difícil (de la rehabilitación de la lesión). Tenemos muchas cosas en común. Nos gusta la NFL y él apoya a los Jets, yo a los Dolphins. A veces voy a su casa, hacemos una barbacoa y vemos los partidos"., destacó Gimenez.

Mal momento

Por otro lado, el ariete de la Selecicón Mexicana de Futbol recordó cómo 'forzó' un poco su cuerpo para seguir jugando en días clabes tanto del combinado nacional como en su club: “Al principio era solo un poco de dolor, y como futbolistas, si tenemos un poco de dolor seguimos jugando. Es normal para nosotros, pero creo que fue un error. Sé que cualquier futbolista haría lo mismo porque nos encanta jugar, nos encanta seguir jugando, pero incluso antes de la Copa Oro ya tenía dolor. Luego empezó a empeorar cada vez más así que era hora de parar”, mencionó.

De momento, Gimenez continúa con su recuperación y tendrá que remar contra corriente para ganarle el puesto a Niklas Fullkrug, Christopher Nkunku y hasta al mismo Rafael Leao.