Así es la vida de lujos y el sueldo de Igor Lichnovsky mientras cobra en el América sin jugar

Igor Lichnovsky vive la buena vida mientras no juega para el América. El defensor chileno de 31 años fue apartado del plantel profesional luego de que André Jardine tomara la decisión de no inscribir al jugador para disputar el Clausura 2026. Debido a que el club contaba con los cupos de NFM (No Formado en México) llenos, debió prescindir del ex-Tigres para inscribir a Rodrigo Dourado , uno de los refuerzos extranjeros de las Águilas en este mercado.

A pesar de que no sumará minutos en la Liga BBVA MX, el defensor aún sigue perteneciendo a la institución y cuenta con un contrato millonario , del cual aprovecha día y noche. En sus redes sociales, Lichnovsky compartió cómo aprovecha su tiempo libre, con imágenes donde se lo ve descansando en un entorno natural, cerca de un lago que también utilizó para pescar y con un tono muy relajado.

Igor Lichnovsky durante su tiempo libre mientras es jugador del América|Crédito: Igor Lichnovsky / IG

En dicha publicación, se ve al jugador del América conduciendo un side-by-side, o también conocido como UTV, un tipo de vehículo pequeño con tracción en las cuatro ruedas que suele ser utilizado en travesías y en la arena. Sin dudas, Igor se da todos los lujos posibles a raíz de sus grandes ingresos, en gran parte por su jugoso contrato que posee con las Águilas.

El jugoso sueldo de Igor Lichnovsky en el América

De acuerdo a la plataforma Salary Sport, especializada en salarios de futbolistas, Lichnovsky tendría un salario anual de 700 mil dólares en el América. Esto equivale a aproximadamente 13 millones de pesos, un monto que un sector exclusivo de jugadores logra tener en México. De todos modos, el chileno sigue entrenando con el resto del equipo, o al menos eso se pudo observar durante los entrenamientos del combinado azulcrema.

El enojo de la afición del América con Lichnovsky

Si bien es cierto que Lichnovsky estuvo presente en el tricampeonato del América, los fanáticos no pueden perdonar su accionar actual con el club. Distintos reportes indican que el defensor central habría recibido ofertas de la MLS y del futbol mexicano para cambiar de equipo en este mercado invernal, pero cómodo en Coapa, habría rechazado todos los ofrecimientos para cumplir su contrato con las Águilas.

Mientras tanto, la realidad es que la directiva del América está pagando un salario a un jugador que no brindará soluciones dentro del campo de juego, al menos, hasta que comience el Apertura 2026.