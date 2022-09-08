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Fútbol

Esto dijo Santiago Giménez después de su primer doblete en Europa

Santiago Giménez sigue encendido y suma tres goles en cuatro partidos, gracias al doblete que consiguió en el partido del Feyenoord contra la Lazio

Santiago Giménez doblete Feyenoord Lazio Europa League

Escrito por: Omar Moro

Santiago Giménez está viviendo un sueño. El delantero mexicano consiguió su primer doblete con en el futbol europeo y con el Feyenoord. Giménez marcó en dos ocasiones en el partido de la Europa League ante la Lazio, aunque desafortunadamente el duelo terminó en derrota por 4-2.

El primero de los tantos en el partido llegó desde los 11 pasos. El minuto 69 tomó el balón y cobró la pena máxima con un disparo cruzado. El segundo, tras un rebote, la buena ubicación del atacante azteca le permitió rematar y así concretar el doblete.

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Las palabras de Santiago Giménez tras su primer doblete en europa

Para el delantero de la Selección Mexicana su debut en competencias internacionales fue soñado, el ariete salió desde la banca para hacer las dos dianas. "Me hubiera encantado la victoria, pero estoy contento por el debut y los goles", aseguró en entrevista para Fox Sports.

Santi suma cuatro tantos en apenas tres partidos disputados y tuvo el valor de cobrar desde los 11 pasos en su primer partido en Europa League: "Yo me sentía seguro, la verdad es que agarré el balón, porque en México y la familia te enseña desde chiquito que el nueve es que tiene que agarrarlo y no lo tiene que soltarlo".

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Santiago Giménez explica porqué no lo habrían dejado cobrar otro penalti

Minutos más tarde de su doblete, el delantero mexicano recibió una falta dentro del área, que en primera instancia había sida marcada. De inmediato, Giménez tomó el balón, pero le fue retirado el esférico, antes de que el VAR tomará la decisión de que n

"Hubo un par de inconventienes, simplemente porque son distintas culturas, en América el delantero es que agarra el balón, pero acá es diferente y hay que hacerle caso al capitán, poco a poco hay que irnos adaptando y aprender", finalizó.

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