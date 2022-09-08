VIDEO: Revive el primer doblete de Santiago Giménez con el Feyenoord

Santiago Giménez sigue en plan grande con el Feyenoord. El mexicano no sólo hizo su debut en la Europa League, entrando de cambio en el partido ante la Lazio, sino que se presentó además con su primer doblete.

Santi ya había marcado su primer gol como jugador del Feyenoord, pues lo consiguió en la Eredivisie. No obstante, ahora marcó su primera anotación en la Europa League y también se despachó con su primer doblete.

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El doblete de Santiago Giménez

El partido entre la Lazio y el Feyenoord, estuvo lleno de goles. El equipo italiano estaba vapuleando a los neerlandeses por 4-0, cuando entró Santiago Giménez y cambió por completo el rumbo del partido.

Primero con un penal bien cobrado para poner el 4-1.

Posteriormente, el mexicano siguió siendo el hombre más peligroso del Feyenoord y fue así como consiguió su segundo tanto, que significó su primer doblete en el futbol europeo. El atacante llegó poco antes de que arrancara la temporada, procedente de Cruz Azul.

Un disparo potente de fuera del área, pegó en el travesaño y botó en la línea de gol. De inmediato apareció Santiago Giménez para empujar el balón y mandarlo al fondo de las redes. Sin embargo, el tanto se dio a los 88 minutos, ya con poco tiempo para conseguir algo más.

Doblete de Santiago Gimenez en Europa League. BEBOTE QUIERE MINUTOS Y LO DEMUESTRA CON GOLES. 🇲🇽 pic.twitter.com/EbIKOTOJdZ — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) September 8, 2022

Al Feyenoord ya no le alcanzó para hacer una remontada épica y fue así como debutó con un descalabro en la Europa League. El siguiente encuentro que tendrán en el torneo, será ante el Sturm Graz No obstante, Santiago Giménez demostró que sigue en plan grande, buscando ganarse un lugar en la delantera titular de su club, además de en el barco de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022.

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