Ante la inminente llegada de un nuevo delantero al Milan, Santi Gimenez recibió la mejor de las noticias

Este viernes 22 de agosto del 2025, Santi Gimenez recibió una buena noticia de su entrenador tras la inminente llegada de un nuevo delantero al Milan que ha provocado diferentes rumores que ponen al mexicano saliendo del equipo.

En conferencia de prensa, Massimiliano Allegri habló de Santiago y reveló que está feliz con el nivel que ha mostrado. Dio a conocer que para el primer partido de la temporada, será titular y que espera que pueda jugar todo el encuentro pues Gimenez se incorporó a los entrenamientos el pasado 5 de agosto.

“Estoy muy contento con Giménez, espero que pueda jugar todo el partido mañana. Me gusta cómo está actuando”.

🚨🇮🇹 CONFIRMED: Santiago Gimenez is starting tomorrow in AC Milan’s first Serie A match of the season. “I’m very happy with Gimenez, I hope he can play the whole game tomorrow; I like how he is performing”. Max Allegri. 🇲🇽 pic.twitter.com/nGDTuKpJPs — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 22, 2025

Te puede interesar: Lo que no se vio: Santiago Gimenez hizo esto en el último partido de Milan en Copa de Italia

El encuentro que disputará como titular Santiago Giménez será el siguiente sábado 23 de agosto del 2025 ante el Cremonese. Siendo locales, en el Estadio de San Siro, el mexicano tendrá la oportunidad de irse ganando un lugar y mantenerse con el Milan ante la llegada de otro delantero al equipo.

El delantero que le podría quitar su lugar a Santiago Giménez

Fabrizio Romano dio a conocer a través de sus redes sociales, que el conjunto del Milan ya tendría un acuerdo verbal para poder fichar a Victor Bonafice.

“El AC Milan llega a un acuerdo verbal inicial para fichar a Victor Boniface ❤️🖤🇳🇬 Aún faltan trámites formales, incluyendo el reconocimiento médico, pero ya se ha alcanzado un acuerdo verbal por un importe total de 30 millones de euros. El Bayer Leverkusen aceptó una cesión de 5 millones de euros y una cláusula de opción de compra de 24 millones de euros, no obligatoria para el verano de 2026. Boniface firmaría un contrato válido hasta junio de 2030".

El movimiento estaría en tramite, faltando cerrar detalles y el examen medico. El delantero de 24 años, sería la nueva competencia para Santiago Gimenez, algunos medios han detallado que con la llegada del Bonafice, Santi podría salir del equipo.