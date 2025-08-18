Lo que no se vio: Santiago Gimenez hizo esto en el último partido de Milan en Copa de Italia

El mexicano Santiago Gimenez parece retomar su gran nivel que lo llevó a ser fichado por el AC Milan a principios de este 2025. Después de un verano para el olvido al tener un bajo rendimiento con la Selección Mexicana, el delantero suma un gol y una asistencia en su regreso al equipo italiano, pero lo que llamó la atención fueron los números que registró en la Copa de Italia. Esto es algo que quizás pocos vieron pero sorprende. Así fue como el ex de Cruz Azul dio el pase para gol .

Gimenez fue pieza fundamental en el triunfo de los rossoneri 2-0 sobre Bari en la primera ronda de la Copa Italia no solo por la asistencia que le dio al estadounidense Christian Pulisic, sino porque registró buenos números en los 73 minutos jugados en el primer partido oficial de su club, en el que se espera tenga un buen rendimiento y siga sorprendiendo a la prensa de Italia que hace una semana habló sobre el atacante mexicano .

@santi.gimenez Santiago Gimenez suma un gol y una asistencia en 2 partidos con el AC Milan en su regreso tras vacaciones de verano

De acuerdo con datos del periodista Julio Rodríguez, Santiago intentó de buena manera un regate y dio al 100 por ciento sus pases sin errarlos, así como una ocasión creada y ganó 3 de sus cinco 5 duelos. Además, el delantero dio una entrada al tratar de recuperar el balón, números destacables después de tener un verano con poca participación en la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana.

El regreso triunfal de Santiago Gimenez en el segundo semestre del año con el AC Milan

Santiago Giemenez está viviendo un gran momento en el arranque del segundo semestre del año con el AC Milan, luego de que tuviera un bajo rendimiento al cierre de la temporada pasada y en la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana. Lo anterior, ya que en 2 partidos suma un gol y una asistencia.

Gimenez volvió a jugar con los rossoneri hace una semana en el duelo amistoso entre AC Milan y Leeds United. El atacante marcó el único tanto de su equipo al minuto 31 tras rematar a quemarropa frente al arco y así sellar un empate 1-1.

Santiago volvió a ser fundamental en el AC Milan en un partido oficial, pues en la primera ronda de la Copa Italia puso una asistencia en el triunfo de su club. El mexicano debutará en la Serie A el sábado 23 de agosto contra el Cremonese.