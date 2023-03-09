Santiago Giménez salió con molestias y el Feyenoord empató ante Shakhtar

Santiago Giménez se encontraba dentro del 11 titular para encarar la visita del Feyenoord ante el Shaktar Donestk, sin embargo, durante los ejercicios de calentamiento, el mexicano tuvo molestias, ocasionando su sustitución minutos antes de iniciar el partido.

Ante la baja de Santiago Giménez en el encuentro, Danilo fue quien lo sustituyó en el frente del equipo, y el delantero de la Selección mexicana rompió una racha de 9 partidos siendo titular con el club neerlandés.

Se espera que en las próximas horas el club emita un comunicado con más detalles de la lesión de Santiago Giménez, quien ha marcado 4 goles en la Europa League y se mantiene como los máximos goleadores de la competición.

Se sintió la baja de Santiago Giménez

Por su parte, el equipo del Feyenoord no encontró los espacios entre líneas (algo que domina muy bien Santiago Giménez cuando está en la cancha), y mantuvieron el 0-0 en el Pepsi Stadium de Varsovia.

Shakhtar Donetsk golpea primero

El partido no mostraba muchas señales de moverse en el marcador, pero, con la mirada de Santiago Giménez desde la banca, el equipo local golpeó primero y se puso al frente en la serie con el gol de Jaroslav Rakyc’kyj quien sacó un remate dentro del área para vencer al guardameta del equipo neerlandés y poner el 1-0 en el partido.

Agónico empate final

Se terminaba el partido con la desventaja parcial para el Feyenoord, pero vino el remata de cabeza del argentino E. Ballaude y los visitantes lograron sacar el empate en el cruce para definirlo todo en Países Najos para la vuelta de los Octavos de Final donde esperarán contar con Santiago Giménez.

Cobertura: Shakhtar vs Feyenoord

MINUTO 88' | E Bullaude GOOOL Empata el partido con un remata de cabeza

MINUTO 80 GOOOOL SHAKHTAR

MINUTO 40 | Feyenoord vuelve a hacerse dueño del balón, pero no concretan sus oportunidades al frente

MINUTO 25 | Se nota la ausencia de Santiago Giménez en el partido

MINUTO 20 | Mucha batalla en medio campo, pocas opciones en los marcos

MINUTO 15| Se mantiene el 0-0 en el partido

MINUTO 10| Feyenoord con las mejores ocasiones, sin encontrar profundidad de cara al marco

No Santi today...



De spits is afgehaakt tijdens de warming-up en wordt vervangen door Danilo.#shafey • #UEL pic.twitter.com/dtQIZPoWIY — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 9, 2023

Santiago Giménez iba a ser titular pen el partido, sin embargo, sufrió molestias en el calentamiento y fue sustituido por Danilo.

Inicia el Primer Tiempo

Santiago Giménez es titular con el equipo del feyenoord para enfrentar al Shakhtar Donestk en la Europa League

Santiago Giménez marcó su doceavo gol con la camiseta del Feyenoord, igualando el registro de Hugo Sánchez en su primer temporada con el Atlético de Madrid. Con algunos meses de temporada por delante es altamente probable que El Bebote supere ese registro.

Comienzan los Octavos de Final de la Europa League para Feyenoord y Santiago Giménez con la visita al Pepsi Center en Polonia (cabe decir que Shakhtar Donetsk ha jugado en ese recinto por la problemática en territorio ucraniano). El encuentro de ida será fundamental para volver a casa con un resultado favorable.

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¿Titularidad de Santiago Giménez?

El mexicano se perfila a ser titular con su equipo, el el máximo goleador de Feyenoord esta temporada dentro de la Europa League con 4 anotaciones y de mantener la inercia que viene siendo constante en los últimos partidos, el mexicano estaría saltando al partido en el once inicial ante Shakhtar.

Los mejores momios al gol de Santi Giménez

En las apuestas especiales de Caliente, el momio a que Santiago Giménez marca el primer gol del partido está en +450, con mil pesos cobrarías $5,500.

Apostar a que El Bebote marca en cualquier momento del partido tiene un momio +175, con mil pesos se ganaría un total de $2,750 pesos.

Por último, el momio para el triplete de Santiago Giménez es de +6600, apostando mil pesos se tendría una ganancia de $67,000 pesos mexicanos.

