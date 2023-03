Kylian Mbappé explota y abre la puerta al Real Madrid

Tras el nuevo fracaso del Paris Saint Germain en la Champions League, el club podría enfrentar una reestructuración en su plantilla, Lionel Messi no ha renovado y cada vez se hace más fuerte el rumor que abandonará la entidad parisina. Mismo caso de Kylian Mbappé, quien no cerró la puerta a abandonar el equipo tras sus declaraciones post partido.

La era de Diego Cocca con la Selección Mexicana inicia en Azteca Deportes

Te puede interesar: Paunovic filtra lo que dijo Víctor Guzmán al no ser convocado para la Selección Mexicana

Kylian Mbappé le abre la puerta al Real Madrid

Kylian Mbappé ha sido uno de los ‘temas’ más importantes del club en los pasados mercados de transferencias, pues el delantero ha tenido acercamientos muy importantes con el Real Madrid, club con el que estuvo muy cerca de fichar el verano pasado. Con 7 temporadas diputadas el goleador de la Ligue 1 estaría viendo sus últimas temporadas con el PSG.

"¿Si me replanteo mi futuro? No, no... estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos”, dijo el delantero.

El astro galo no ocultó su molestia tras la eliminación de su equipo en el Allianz Arena. Un fracaso que les ha seguido en todas las temporadas en la era de Nasser Al Khelaifi y que ha sido una constante desde la llegada de Kylian Mbappé al Paris Saint Germain en 2017 procedente del Mónaco.

“Estamos decepcionados. Así es, tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar a otra cosa. Ellos tienen un equipo construido ganar la Champions. Este es nuestro máximo, eso es todo. Nos cuestionaremos y volveremos a nuestro día a día en el campeonato”, sentenció Kylian Mbappé tras la derrota 3-0 ante el gigante de Múnich.

Te puede interesar: ¿Qué necesita Orbelín Pineda para ser campeón en Grecia?

Mientras tanto, el futbolista del PSG se enfoca en la Ligue 1, donde se medirán ante Brest, una visita que no será sencilla tras el golpe psicológico que atraviesa el club. Posteriormente recibirán al Rennes que pelea en los puestos altos del campeonato francés esta campaña, se ubican en la posición 5 de la tabla general.

Kylian Mbappé es el actual líder de goleo de Francia, con 18 tantos aventaja a Jonathan David del Lille quien le sigue con 16 tantos y a Wissam Ben Yeder del Mónaco, quien también ostenta 16 dianas en la campaña de la Ligue 1.