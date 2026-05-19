ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga BBVA MX anuncia NUEVO DT para el Apertura 2026

Este martes 19 de mayo del 2026, el conjunto de Santos confirmó en sus redes sociales a Renato Paiva como su nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El equipo de la Comarca reveló que su incorporación es parte de la reestructura deportiva que tiene el club con el objetivo de fortalecer la meotodología de trabajo, potenciar las áreas deportivas e impulsar el máximo rendimiento.

"Club Santos Laguna anuncia la llegada de Renato Paiva como Director Técnico de los Guerreros. El estratega portugués se incorpora a la institución como parte de la reestructura deportiva del Club, enfocada en fortalecer la metodología de trabajo, potenciar las diferentes áreas deportivas e impulsar un cambio de fondo orientado al máximo rendimiento".

Club Santos Laguna anuncia la llegada de Renato Paiva como Director Técnico de los Guerreros. 🫡🇳🇬 El estratega portugués se incorpora a la institución como parte de la reestructura deportiva del Club, enfocada en fortalecer la metodología de trabajo, potenciar las diferentes… pic.twitter.com/K9RjgfccAD — Club Santos (@ClubSantos) May 19, 2026

Los números de Paiva en la Liga BBVA MX



Renato Paiva ha dirigido en la Liga BBVA MX con dos equipos: Club León y Toluca. A continuación, sus números:

Con el León dirigió 18 partidos en los que logró conseguir 6 victorias, 4 empates, 8 derrotas, con un total de 25 goles a favor, 30 en contra.

En el Toluca dirigio un total de 44 partidos, en los que logró 22 victorias, 12 empates, 10 derrotas. Logró marcar 88 golesa favor y 54 en contra.

Renato Paiva tiene una experiencia destacada luego de tener su formación en el Benfica de Portugal, institución en la que estuvo al frente de representantes juveniles y del Benfica B. Posteriormente dirigió a Independiente del Valle de Ecuador y en su paso por el futbol brasileño, logró dirigir a Bahía y a Botafogo.