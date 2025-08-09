Equipo de la Liga BBVA MX da de baja a futbolista tras fracasar en la Leagues Cup 2025

El pasado viernes 8 de agosto del 2025, el conjunto de Santos Laguna anunció a través de sus redes sociales que decidió finalizar su vínculo contractual con un jugador.

El equipo de la comarca rescindió el contrato del defensor mexicano Ismael Govea, marcando el cierre de su ciclo con el equipo tras una participación discreta en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup.

El club dio a conocer la noticia en un comunicado en el que puso el siguiente mensaje: “Club Santos Laguna informa que ha tomado la decisión de finalizar su vínculo contractual con el jugador Ismael Govea a partir del día de hoy”.

Por el momento, se desconoce el motivo por el que Santos decidió finalizar el vínculo con el jugador, pero en redes sociales, diferentes rumores señalan que el jugador expresó en Seattle, durante la Leagues Cup, su deseo de no continuar con el equipo, mencionando el embarazo de su esposa y la búsqueda de nuevas oportunidades en México o la MLS.

Los números que dejó en Santos

Govea, llegó a Santos en el torneo Guard1anes 2020 procedente de Atlas, disputó 58 partidos en Liga BBVA MX y un total de 65 encuentros considerando todas las competiciones, incluyendo Leagues Cup y Concacaf Champions League. Durante su etapa en el club, no registró goles y solo logró dos asistencias, reflejando un rol más defensivo como lateral derecho o defensa central.

En el Apertura 2025, no sumó minutos en los tres primeros partidos, y en la Leagues Cup participó en los duelos ante LA Galaxy y Colorado Rapids, quedándose en la banca contra Seattle Sounders.

A sus 28 años, el jugador ahora tendrá que buscar oportunidad en otro equipo.