Debutó con Santos y la rompió, luego lo ficharon en Europa y hoy cayó a Segunda División

Santos Laguna no se encuentra atravesando un buen momento luego de haber sido uno de los equipos de la Liga BBVA MX eliminados de la Leagues Cup 2025 de forma tempranera. Sin embargo, en un pasado, el conjunto lagunero supo tener grandes jugadores en su plantilla y una de las promesas que más emoción generó en el club fue Stephano Carrillo, delantero que nunca llegó a debutar en la Primera División.

A principios de este 2025, Stephano Carrillo fichó por el Feyenoord de Países Bajos, pero tras seis meses en el conjunto europeo, ahora pasará a jugar en la Segunda División. De acuerdo a distintos reportes, Carrillo jugará la próxima temporada en el FC Dordrecht, equipo que forma parte de la Eerste Divisie, es decir, la segunda categoría del futbol neerlandés. Cabe destacar que Pumas fue el equipo mexicano más reciente en ser eliminado de la Leagues Cup 2025 .

El delantero mexicano llegó a Feyenoord en el invierno de este 2025, luego que los de Rotterdam vendieran a Santiago Gimenez al AC Milan. Con el objetivo de encontrar a su reemplazo, los neerlandeses ficharon a Carrillo para que sea su referente. Sin embargo, durante estos primeros seis meses, el canterano de Santos no le alcanzó del todo el tiempo para adaptarse a la Eredivisie y jugó gran parte del semestre en la categoría Sub 21.

¿Cuál es el valor de mercado de Stephano Carrillo?

El joven delantero es una de las promesas más interesantes del futbol mexicano y, de acuerdo a la información que comparte Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el precio de Stephano Carrillo es de 2,5 millones de euros en la actualidad. Cabe destacar que Feyenoord pagó esta cantidad de dinero por el mexicano de 19 años a principios de año.

¿Cómo fue la temporada de FC Dordrecht, equipo de Stephano Carrillo?

Si bien es cierto que Stephano Carrillo jugará en Segunda División, FC Dordrecht cuenta con un proyecto interesante. Pues en la temporada pasada finalizó en el quinto lugar de la tabla y eso lo metió al Playoff para el ascenso, instancia en la que llegó hasta las semifinales donde perdió en penales con el Willem II. En esta temporada, buscará ascender a Primera División con el mexicano como referente.