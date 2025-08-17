OFICIAL: Santos despide a su entrenador por la derrota del fin de semana

Este domingo 17 de agosto del 2025, el conjunto de Santos FC dio a conocer a través de sus redes sociales, la salida de su entrenador tras los malos resultados que ha tenido el equipo.

El equipo de Brasil, tomó la decisión de despedir al técnico Cleber Xavier por los negativos resultados que ha tenido el equipo buscando cambiar el rumbo. En sus redes dio a conocer la noticia de la siguiente forma:

“Santos Futebol Clube anuncia la salida del técnico Cleber Xavier. El club agradece al técnico sus servicios y le desea suerte en su futura carrera.”

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier. O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe — Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

La decisión del equipo llega tras sufrir una goleada de 6-0, de locales ante el Vasco da Gama. El club pudo tomar la decisión por la goleada pero también por los malos resultados que ha tenido el equipo.

Así va el Santos FC en la Serie A de Brasil

Tras la Jornada 20 de la Serie A, Santos se ubica en el lugar 15 con 21 puntos conseguidos. Registra solo seis victorias, tres empates y diez derrotas, con 20 goles anotados y 29 recibidos.

Cleber deja al equipo tras dirigir 15 juegos, en los que ganó cinco, empató tres y perdió siete. Siendo la última goleado, uno de los causantes para darle las gracias.

Neymar llora la goleada a Santos FC

De igual forma, por la goleada Neymar rompió en llanto en el terreno de juego. Esta fue la peor derrota en la carrera del astro brasileño, en la zona mixta, visiblemente afectado, Ney expresó su vergüenza y decepción, calificando el desempeño como “una mierda” y “una desgracia” para el club, instando a sus compañeros a reflexionar sobre su compromiso.

😰 IMAGEN DURÍSIMA DE NEYMAR.



😭 El brasileño, entre lágrimas tras perder 0-6 en casa ante el Vasco de Gama.pic.twitter.com/Nr8fPyopux — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2025

Un día que parecía podía ser fiesta para Neymar por cumplir con 250 jugando con Santos, terminó en todo lo contrario.