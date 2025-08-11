Neymar explota contra la estrella del Fc Barcelona por un festejo polémico en pretemporada

Al ex futbolista del Fc Barcelona y estrella de la selección brasileña, Neymar Jr, no le gustó el gesto de Lamine Yamal, la joya del futbol español de18 años celebró simulando ponerse una corona en un partido de pretemporada del cuadro blaugrana.

“Cuando yo tenía su edad dejaba que el futbol hablara, Lamine celebra como rey por marcarle al Seúl, el día que gane la Champions ahí si podrá ser el rey del Barca”, señaló el jugador del Santos de Brasil.

Neymar jr explota contra Lamine Yamal por celebración

Con 18 años Yamal ya es una realidad del futbol internacional, con el Barcelona registra 25 goles y 34 asistencias en 106 partidos, además de 2 títulos de La Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España, mientras que con “La Roja” registra 6 anotaciones en 21 encuentros y el título de la Eurocopa.

Hace unas semanas el español viajó a Brasil para vacacionar en donde compartió con el “10" de la Verdeamarela; “Mi ídolo de la infancia era Neymar, era a quien admiraba y de quien veía todos los vídeos que había. Messi, obviamente, siempre ha sido el mejor, pero la manera de jugar de Neymar me encantaba”, señaló la estrella del Barca.

Además hace apenas unos meses el mismo Neymar había llenado de elogios a Lamine por la gran calidad que mostraba en la cancha “Lamine Yamal es un gran jugador, un crack, compartimos algunas características similares en nuestro estilo de juego. Creo que lo tiene todo para convertirse en una de las mayores estrellas del fútbol mundial”.