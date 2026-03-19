ÚLTIMA HORA: Santos confirma a su nuevo entrenador
Este jueves 19 de marzo del 2026, el conjunto de Santos FC confirmó en sus redes sociales a su nuevo entrenador para lo que resta de la temporada 2026.
El nuevo DT del equipo brasileño es Alexi Stival, mejor conocido como Cuca que tendrá su cuarta etapa dirigiendo al club a sus 62 años de edad. Llega con su asistente Cuquinha y el preparador físico Omar Feitosa.
"Santos Futebol Clube acordó este jueves (19) contratar al entrenador Cuca para lo que resta de temporada. El nuevo técnico firmó un contrato válido hasta finales de 2026.
Cuca llega al Santos acompañado de su asistente Cuquinha y del preparador físico Omar Feitosa.
Nacido en Curitiba (PR), Alexi Stival tiene 62 años y comenzará su cuarta etapa en el Santos Futebol Clube. Anteriormente, el técnico dirigió al Alvinegro Praiano en 2008, 2018 y 2020-2021".
O Santos Futebol Clube acertou nesta quinta-feira (19) a contratação do técnico Cuca para a sequência da temporada. O novo comandante assinou contrato válido até o final de 2026.
Cuca chega ao Peixe acompanhado pelo auxiliar Cuquinha e pelo preparador físico Omar Feitosa.… pic.twitter.com/8IxaxmRTCZ
— Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026
Así se encuentra Santos FC en el Brasileirao
El club confirmó el pasado miércoles 18 de marzo del 2026, la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda tras perder 1-2 ante el Internacional que no había logrado ganar ningún encuentro en el torneo.
O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e os membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/bUIntAyvIo
— Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026
Tras siete jornadas en el Brasileirao de la Serie A, Santos se ubica en el lugar 16 de la tabla con seis puntos conseguidos hasta el momento, cerca de la zona del descenso. El equipo registra solo una victoria, tres empates y tres derrotas, resultados por los que, podría haber salido del club Juan Pablo Vojvoda.