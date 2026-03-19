OFICIAL: Santos confirma la salida de su entrenador tras racha negativa de resultados

El pasado miércoles 18 de marzo del 2026, el conjunto de Santos FC dio a conocer en sus redes sociales la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda tras perder 1-2 ante el Internacional que no había logrado ganar ningún encuentro.

Con un corto mensaje, el equipo le agradeció al DT y a su cuerpo técnico por su desempeño en el club y les deseó éxito.

"El Santos FC anuncia la salida del entrenador Juan Pablo Vojvoda y de los miembros de su cuerpo técnico. El Club les agradece sus servicios y les desea éxito en sus futuras carreras".

O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e os membros de sua comissão técnica. O Clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/bUIntAyvIo — Santos FC (@SantosFC) March 19, 2026

Los números del Santos FC

Tras siete jornadas en el Brasileirao de la Serie A, Santos se ubica en el lugar 16 de la tabla con seis puntos conseguidos hasta el momento, cerca de la zona del descenso por lo que el club buscará revertir la situación y no estar en los últimos puestos como en la temporada anterior. El equipo registra solo una victoria, tres empates y tres derrotas, resultados por los que, podría haber salido del club Juan Pablo Vojvoda.

Santos confirma a Cuca como su nuevo entrenador

Con la urgencia que requiere, el conjunto brasileño confirmó hoy jueves 19 de marzo que Cuca será su nuevo entrenador para lo que resta de temporada.

Alexi Stival, mejor conocido como Cuca, tendrá su cuarta etapa dirigiendo al club a sus 62 años de edad. Llega para este reto con su asistente Cuquinha y el preparador físico Omar Feitosa.

"Santos Futebol Clube acordó este jueves (19) contratar al entrenador Cuca para lo que resta de temporada. El nuevo técnico firmó un contrato válido hasta finales de 2026.

Cuca llega al Santos acompañado de su asistente Cuquinha y del preparador físico Omar Feitosa.

Nacido en Curitiba (PR), Alexi Stival tiene 62 años y comenzará su cuarta etapa en el Santos Futebol Clube. Anteriormente, el técnico dirigió al Alvinegro Praiano en 2008, 2018 y 2020-2021".