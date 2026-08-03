Santos Laguna vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 3 de agosto, partido de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, marcador online

La jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil nos lleva a Torreón, Coahuila para ver a Santos Laguna enfrentarse a las Águilas del América. El cuadro comandado por Ángel Villacampa llega como vigente monarca del circuito, además, también se llevó el trofeo de Campeón de Campeonas al derrotar a las Tigres en los Estados Unidos hace unos días. Por otro lado, las locales buscarán empezar con el pie derecho el certamen y que mejor que sacar las tres unidades ante una de las candidatas al título.

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