Santos Laguna 1-0 Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga BBVA MX, hoy domingo 9 de noviembre, marcador online

Los Tuzos del Pachuca se jugarán la posibilidad de escalar hasta el séptimo lugar de la clasificación general y recibir al octavo puesto en la búsqueda de la liguilla.

Santos vs Pachuca
Erick De la Rosa
Liga MX
Los Tuzos del Pachuca visitarán el Territorio Santos Modelo para enfrentar a Santos en busca de mejorar su posición en la tabla general del Torneo Apertura 2025. El cuadro hidalguense está de momento en la novena posición y enfrentaría a los Pumas en el segundo duelo por el play-in, aunque un triunfo hoy contra los Guerreros lo mandaría hasta el séptimo lugar.

Pachuca
Santos Laguna
