logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Última hora

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Santos Laguna vs Puebla Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY domingo 22 de marzo, partido de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

Sigue en vivo el resultado del penúltimo partido de la jornada 12 entre los Guerreros y la Franja en duelo de equipos que buscan las tres unidades en Torreón

Santos Laguna vs Puebla

Escrito por: Erick De la Rosa

Duelo de equipos con urgencia de puntos en este Torneo Clausura 2026, Santos Laguna abre las puertas de su casa para recibir a la Franja del Puebla en partido correspondiente a la jornada 12 del presente certamen. El cuadro de Torreón es último lugar de la general con cinco puntos ganados, mientras que, el equipo albiazul es décimo tercero con 12 unidades y un triunfo hoy lo pondría de lleno en la pelea por un sitio en la liguilla.

Te puede interesar: Tras fracasar en Botafogo, Anselmi quiere volver y esta es la postura de Cruz Azul

Tags relacionados
Santos Laguna Puebla FC

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo