Santos Laguna vs Puebla Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY domingo 22 de marzo, partido de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan
Sigue en vivo el resultado del penúltimo partido de la jornada 12 entre los Guerreros y la Franja en duelo de equipos que buscan las tres unidades en Torreón
Duelo de equipos con urgencia de puntos en este Torneo Clausura 2026, Santos Laguna abre las puertas de su casa para recibir a la Franja del Puebla en partido correspondiente a la jornada 12 del presente certamen. El cuadro de Torreón es último lugar de la general con cinco puntos ganados, mientras que, el equipo albiazul es décimo tercero con 12 unidades y un triunfo hoy lo pondría de lleno en la pelea por un sitio en la liguilla.
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