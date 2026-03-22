Santos Laguna vs Puebla Ver EN VIVO y GRATIS, el resultado HOY domingo 22 de marzo, partido de la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online, por internet y en línea | Presentado por Nissan

Duelo de equipos con urgencia de puntos en este Torneo Clausura 2026, Santos Laguna abre las puertas de su casa para recibir a la Franja del Puebla en partido correspondiente a la jornada 12 del presente certamen. El cuadro de Torreón es último lugar de la general con cinco puntos ganados, mientras que, el equipo albiazul es décimo tercero con 12 unidades y un triunfo hoy lo pondría de lleno en la pelea por un sitio en la liguilla.

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