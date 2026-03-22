Tras fracasar en Botafogo, Anselmi quiere volver y esta es la postura de Cruz Azul

Martín Anselmi volvió a aparecer en el radar de los aficionados de Cruz Azul después de ser despedido del Botafogo, a sólo tres meses de haber asumido el cargo de Director Técnico.

El técnico argentino, echado del Botafogo tras un inicio irregular, dejó entrever que su historia con La Máquina no estaba cerrada. Un mensaje que inevitablemente encendió la conversación alrededor de un posible regreso.

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En Cruz Azul no hay debate sobre Anselmi

Tras sus palabras, donde reconoció que cambiaría decisiones de su carrera por haber logrado un título con el club, la reacción interna no fue la que algunos imaginaban.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno de Cruz Azul, la postura es clara: no hay intención de abrir la puerta a un regreso.

La salida de Anselmi, en su momento, dejó una sensación incómoda dentro del club, especialmente por la forma en la que se dio. Más allá del rendimiento deportivo, lo que marcó fue la manera en la que se rompió el proyecto: poco profesional y sumamente abusiva por parte del estratega.

Y eso, hoy, sigue teniendo consecuencias.

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Su mala racha como entrenador también le juega en contra

Después de dejar Cruz Azul, Anselmi no logró consolidarse en sus siguientes desafíos.

Primero en Europa y ahora en Brasil, sus proyectos no terminaron de despegar, lo que terminó por acelerar su salida primero del Porto, y ahora del Botafogo apenas unos meses después de haber llegado.

El club brasileño fue claro en su comunicado: no encontraron la evolución ni los resultados esperados.

Y es que Cruz Azul está jugando muy bien con Nicolás Larcamón, y el presente importa mucho en La Noria.

Las declaraciones del argentino, en las que dejó ver su deseo de volver a tener contacto con la directiva, no generaron ningún cambio interno. En el club consideran que el ciclo ya está cerrado.

Por su parte, Cruz Azul está enfocado en ganar este torneo. Con Nicolás Larcamón al frente, el equipo atraviesa un momento competitivo en Liga MX y Concachampions, con objetivos claros en el corto plazo. Y para La Máquina, Anselmi es cosa del pasado, y a pesar de que en su momento prácticamente le entregaron las llaves de La Noria, hoy no tiene las puertas abiertas.

