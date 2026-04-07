CRISIS en América en el Clausura 2026: Santos los SUPERA en esta importante estadística

El conjunto del América no ha tenido una participación destacada en el Clausura 2026, sus aficionados consideran que el equipo se encuentra viviendo una crisis pues tras la Jornada 13, terminaron empatando ante el último lugar de la tabla que es Santos y a pesar de estar en el fondo, el club los ha superado en una estadística clave.

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Santos supera al América en goles anotados en el Clausura 2026

A pesar de que el equipo de la Comarca no se encuentra pasando su mejor torneo al ubicarse en el último lugar con nueve puntos conseguidos. El club ha logrado marcar 15 goles, por lo que promedia un gol por encuentro.

Mientras que en el caso del América, registra solo 14 goles anotados. De igual forma registra un gol por partido pero el dato ha sorprendido a los aficionados ya que el equipo se ubica en el sexto lugar de la tabla con 18 puntos, pero es una de las peores ofensivas de la competición.

El equipo de Coapa se ubica en el cuarto lugar de peores ofensivas de la competición, con 14 goles comparte lugar con Atlas.

Solo los superan Querétaro con 9, Puebla con 11 y Tijuana con 13.

Los numeros del América en el Clausura 2026

Los dirigidos por André Jardine se ubican en el sexto lugar de la tabla con 18 puntos conseguidos luego de ganar cinco encuentros, empatar tres y perder cinco juegos.

El equipo ha logrado marcar 14 goles, teniendo una crisis en la delantera por diferentes lesiones que han mantenido a los atacantes fuera de la cancha. El máximo goleador del equipo en el Clausura 2026 es Brian Rodríguez con tres goles anotados.

Jardine tendrá que mejorar la efectividad del equipo de cara al arco pues para la Liguilla, no tener buena calidad a la ofensiva puede terminar perjudicando al equipo.

