Santos vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 15 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Duelo vital para los Rojinegros del Atlas en el Territorio Santos Modelo. Los pupilos de Diego Cocca se verán las caras con el cuadro de Torreón con la firme intención de sacar las tres unidades y meterse a la zona de liguilla tras 15 jornadas. De momento, los tapatíos son décimos de la clasificación general con19 unidades, pero, un triunfo hoy en patio ajeno los metería hasta la séptima posición de la tabla y aún más importante, depender de sí mismos para estar en la liguilla del Torneo Clausura 2026.

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