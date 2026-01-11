Santos vs Necaxa: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Clausura 2026: marcador online

Este sábado 10 de enero, se enfrentan en la cancha del Estadio Corona, el cuadro de Santos ante Necaxa, en lo que será su estreno en este año y en la temporada Clausura 2026 de la Liga MX. Santos, tiene la necesidad de debutar en su casa con victoria y Necaxa por su parte, está deseoso de sumar puntos de visita por la Laguna.

Será en punto de las 7:00 PM, cuando Santos y Necaxa pongan a rodar el balón para repartir las unidades en este certamen que comenzó el viernes con tres encuentros y que continuará de manera trepidante y emocioante cuando el Mundial 2026 está a cinco meses de comenzar.

Los últimos 5 antecedentes de Santos vs Necaxa

Destaca que en los últimos cinco partidos, Necaxa ha tenido un dominio sobre Santos, con 4 victorias sobre una de Santos. También en los últimos cinco juegos, se han anotado 24 goles, una cifra de escándalo con casi cinco goles por juego.

Necaxa 4-1 Santos 31-10-25

Necaxa 3-2 Santos 07-02-25

Santos 3-2 Necaxa 01-09-24

Necaxa 2-0 Santos 12-04-24

Santos 2-5 Necaxa 24–09-23

