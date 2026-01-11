Santos vs Necaxa: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 1 del Clausura 2026: marcador online
Santos y Necaxa se enfrentan en el arranque del torneo, para el cual los dos tienen altísimas expectativas y modificaciones que resultan de interés en este compromiso.
Este sábado 10 de enero, se enfrentan en la cancha del Estadio Corona, el cuadro de Santos ante Necaxa, en lo que será su estreno en este año y en la temporada Clausura 2026 de la Liga MX. Santos, tiene la necesidad de debutar en su casa con victoria y Necaxa por su parte, está deseoso de sumar puntos de visita por la Laguna.
Será en punto de las 7:00 PM, cuando Santos y Necaxa pongan a rodar el balón para repartir las unidades en este certamen que comenzó el viernes con tres encuentros y que continuará de manera trepidante y emocioante cuando el Mundial 2026 está a cinco meses de comenzar.
Los últimos 5 antecedentes de Santos vs Necaxa
Destaca que en los últimos cinco partidos, Necaxa ha tenido un dominio sobre Santos, con 4 victorias sobre una de Santos. También en los últimos cinco juegos, se han anotado 24 goles, una cifra de escándalo con casi cinco goles por juego.
Necaxa 4-1 Santos 31-10-25
Necaxa 3-2 Santos 07-02-25
Santos 3-2 Necaxa 01-09-24
Necaxa 2-0 Santos 12-04-24
Santos 2-5 Necaxa 24–09-23