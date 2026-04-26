Santos vs Rayados de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Duelo desde la Comarca Lagunera, los Guerreros del Santos recibirán a los Rayados de Monterrey en un duelo que cerrará la actividad de ambos equipos en el Torneo Clausura 2026. A pesar de que no hay un lugar en liguilla en disputa, la rivalidad entre ambos equipos es grande y se espera un partidazo desde el Territorio Santos Modelo. La gran novedad en las alineaciones es la presencia de Santiago Melé, arquero uruguayo que fue suplente toda la fase regular.

Te puede interesar: ¿Al Mundial? Uriel Antuna tuvo mejores números en el Clausura 2026 que jugador ESTRELLA de Chivas