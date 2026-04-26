¿Al Mundial? Uriel Antuna tuvo mejores números en el Clausura 2026 que jugador ESTRELLA de Chivas

Con la fase regular del Clausura 2026 prácticamente concluida, las estadísticas comienzan a marcar diferencias en el rendimiento individual dentro del futbol mexicano. Uno de los casos más llamativos es el de Roberto Alvarado y Uriel Antuna, dos futbolistas que desempeñan funciones similares en ataque, aunque actualmente solo uno se mantiene en el radar de Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

Antuna, siendo suplente durante gran parte del torneo con los Pumas de Efraín Juárez y entrando regularmente como revulsivo, terminó el semestre con mejores registros de participación directa en gol que Alvarado, quien fue titular indiscutible con el Club Deportivo Guadalajara.

El caso de Alvarado refleja continuidad y confianza plena en el esquema de Gabriel Milito. El “Piojo” disputó los 17 partidos de fase regular, acumuló 1,365 minutos y registró un gol y dos asistencias, para un total de tres participaciones directas de gol.

Del otro lado aparece Antuna, tras su salida de Tigres, encontro un nuevo aire con Pumas de la UNAM bajo la dirección de Efraín Juárez. En total jugó 698 minutos en 16 partidos, fue titular en solo cuatro, pero cerró con dos goles y tres asistencias, para un total de cinco participaciones directas de gol.

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La comparación es contundente

Antuna produjo más goles que Alvarado con prácticamente la mitad de minutos disputados y desempeñándose en una función similar dentro del campo. Incluso uno de sus goles tuvo un ingrediente especial, ya que fue precisamente ante Club Deportivo Guadalajara en la Jornada 13, en el Estadio Akron.

Pumas cerró la fase regular como líder general, mientras Chivas terminó en la segunda posición, consolidando a ambos como dos de los equipos más fuertes rumbo a la Liguilla.

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El destino todavía podría cruzarlos una vez más, ya que, por la posición en la tabla, Pumas y Chivas podrían encontrarse en una eventual final del Clausura 2026