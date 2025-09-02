¡ÚLTIMA HORA! Toman importante decisión sobre los juegos del América en el Estadio Ciudad de los Deportes

El Estadio Ciudad de los Deportes va a seguir siendo la casa del Club América durante el Torneo Apertura 2025. Tras el duelo ante Pachuca, encuentro de la Jornada 7 que se tuvo que jugar a puerta cerrada por instrucciones de la Alcaldía Benito Juárez, el organismo rector de dicha localidad ha emitido un comunicado para eventos futuros, mismos que ya van a poder contar con publico.

La decisión sobre el Estadio Ciudad de los Deportes

“La alcaldía Benito Juárez y representantes de la empresa operadora del Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un “Estadio Seguro” en beneficio de los vecinos la colonia Ciudad de los Deportes y asistentes del estadio:



“Se mantiene el operativo de seguridad “Ladrillera”, en el que se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales, en los alrededores a los inmuebles establecidos acuerdo con el aforo del estadio. “La responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del estadio corresponde por completo al personal capacitado del Estadio Ciudad de los Deportes o quién ellos determinen. La alcaldía Benito Juárez coordina y ejecuta, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el operativo en el perímetro exterior del estadio teniendo bajo su cargo las vialidades en los términos establecidos en el operativo “Ladrillera” como sucede desde noviembre pasado. Además, se mantiene el operativo en materia de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano durante la realización de los eventos. El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía Benito Juárez los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos/eventos programados por la Liga de Futbol MX (4 femeniles y 3 varoniles) a celebrarse en las próximas 4 semanas”, señala el texto de la Alcaldía.

Tras la pausa por la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana tiene como rivales a Japón y Corea del Sur, el Club América va a recibir a Chivas en la Jornada 8 del Apertura 2025, compromiso programado para disputarse el 13 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo de la CDMX.

