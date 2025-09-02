¿Salen del Estadio Ciudad de los Deportes? América emite comunicado tras juego a puerta cerrada

Luego del partido entre América y Pachuca disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo de Coapa ya emitió un comunicado tras el duelo a puerta cerrada, mismo que no tuvo aficionados en la tribuna por instrucciones de la Alcaldía Benito Juárez.

Tras la victoria del cuadro azulrema por marcador de 2-0 con goles de Igor Lichnovsky y Allan Saint-Maximin, el América ya dio a conocer los pasos para poder obtener el reembolso de los boletos de partido ante los ‘Tuzos’, ya que se pusieron a la venta con precios que iban desde los $300 hasta los $1,500 pesos mexicanos. A pesar de que hubo aficionados que ya contaban con sus entradas, un día antes del encuentro se hizo público el boletín con la restricción para que el compromiso de la Jornada 7 fuera a puerta cerrada.

Pasos para el reembolso de boletos América vs Pachuca

Mediante redes sociales, el América dio los pasos para que los aficionados obtengan el reembolso de los boletos que no se pudieron usar:



Si la compra fue realizada con tarjeta de crédito o débito, el reembolso se hará de manera automática a la misma tarjeta de pago, no necesitarán acudir a taquilla. El proceso se aplicará a partir del 3 de septiembre.

﻿﻿Si la compra fue en efectivo, será necesario acudir a taquilla 15 del Estadio Ciudad de los Deportes en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. y sábado de 10:00 a 14:00 hrs. del miércoles 3 al viernes 12 de septiembre (excepto el domingo 7).

﻿﻿Para solicitar el reembolso, es importante presentar el boleto físico del partido y copia de una identificación oficial.

﻿﻿Posterior a esta fecha, el reembolso tendrá que ser en las oficinas del Estadio Banorte de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. presentando los mismos requisitos del punto anterior.

A pesar de que el juego ante Pachuca no tuvo gente por la clausura del inmueble, el conjunto dirigido por André Jardine no descarta la posibilidad de buscar otra cancha para jugar el Clásico Nacional frente a Chivas, duelo programado para el 13 de septiembre. Sin embargo, no hay ningún comunicado al respecto que hable de un cambio de sede.

Águilas, a continuación les detallamos el proceso de reembolso de boletos comprados en taquilla para partido contra Pachuca:

