SE FILTRÓ: El innovador diseño del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó también para los coleccionistas. Se filtraron imágenes del que sería el diseño de las estampas del nuevo álbum de Panini para el torneo internacional, material que ha generado conversación entre aficionados por los cambios visuales y el tamaño que tendría la colección.

Una de las imágenes más comentadas muestra la figura del brasileño Vinícius Júnior, en la que se pueden observar algunos detalles del nuevo diseño que tendría la colección oficial. Aunque la empresa aún no ha presentado el producto de manera oficial, las fotografías permiten conocer varios elementos que formarán parte del álbum.

🚨 Se filtra el diseño que tendrán las figuras del mundial 2026 de Panini, la colección más grande de la historia de los mundiales de fútbol. Todo indica que vuelven a aparecer los clubes donde juegan los futbolistas.



¿Qué tal este diseño? ⏳ pic.twitter.com/6d82Xt7l8B — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) March 6, 2026

En la estampa filtrada se aprecia un fondo con patrones geométricos basados en el número “26”, en referencia a la edición del torneo, los colores utilizados son más vibrantes que en versiones anteriores y varían según la selección nacional del jugador.

Otro detalle que destaca es el regreso de la información del club en el que milita cada futbolista. En la imagen de Vinícius Júnior aparece el nombre de Real Madrid CF, acompañado del país de la liga. Este dato no se incluyó en el álbum del Mundial de Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, por lo que su reaparición ha llamado la atención entre coleccionistas.

Las estampas también mantienen datos tradicionales como fecha de nacimiento, estatura y peso del jugador. En la parte superior se observan los logotipos oficiales del torneo y de la FIFA, mientras que el escudo de la federación nacional aparece centrado en la zona del pecho del futbolista.

¿Cuándo sale a la venta el álbum Panini del Mundial 2026?

De acuerdo con información que circula en preventas internacionales, el lanzamiento del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estaría programado para el 5 de mayo de 2026. El producto llegará a distintos mercados de forma escalonada, incluidos México, Estados Unidos y Canadá, países que serán sede del torneo.

También se anticipa que esta colección será la más grande en la historia de la marca italiana Panini. La expansión del Mundial a 48 selecciones provocará que el álbum tenga cerca de 980 estampas distribuidas en alrededor de 112 páginas.

Te puede interesar: ¿Al Mundial? Javier Aguirre observa de cerca al Betis de Álvaro Fidalgo durante su gira por Europa

Otra de las modificaciones previstas es el contenido de los sobres. En lugar de las cinco estampas tradicionales, cada paquete podría incluir siete, con el objetivo de facilitar que los aficionados completen una colección más extensa.

La tradición del álbum del Mundial comenzó hace más de cinco décadas con la edición de Copa Mundial de la FIFA México 1970, que incluía apenas 271 estampas que debían pegarse con pegamento. Más de medio siglo después, la colección rumbo al Mundial de 2026 apunta a convertirse en la más grande hasta ahora para los seguidores del coleccionismo deportivo.