¿Al Mundial? Javier Aguirre observa de cerca al Betis de Álvaro Fidalgo durante su gira por Europa

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, fue captado este domingo en España siguiendo de cerca a Álvaro Fidalgo durante el partido entre Getafe y el Real Betis en la Jornada 27 de LaLiga. La presencia del técnico mexicano en el Estadio Coliseum se da en medio de su gira por Europa para observar a futbolistas elegibles para el Tri, a pocas semanas de que se anuncie la convocatoria para la próxima Fecha FIFA.

Te puede interesar: ¿Rumbo a otro grande de Europa? La millonaria oferta que preparan equipos de la Premier League por Santiago Giménez

Javier Aguirre sigue de cerca a Álvaro Fidalgo en España

El estratega del combinado nacional fue visto en uno de los palcos del estadio del Getafe, donde acudió para evaluar el desempeño del exjugador del Club América. La visita forma parte del recorrido que Aguirre realiza por el continente europeo con el objetivo de observar a futbolistas mexicanos y a elementos que podrían integrarse al proceso rumbo a la próxima convocatoria.

La situación de Fidalgo cobra relevancia luego de que el mediocampista completó su cambio de federación ante la FIFA, lo que le permite ser considerado por la Selección Mexicana. La convocatoria para la Fecha FIFA de finales de marzo será clave, ya que el equipo nacional tiene programados partidos ante Portugal y Bélgica.

Te puede interesar: Mientras Durdevic alarga su sequía en Rayados, Berterame brilla y es premiado en la MLS

¡¡YA FUE A HABLARLE!! 🇲🇽👀



Javier Aguirre se encuentra en el estadio viendo el partido del Real Betis.



El técnico de la Selección Mexicana fue a observar y a hablar con Álvaro Fidalgo, quien todo apunta será convocado en la próxima Fecha FIFA.pic.twitter.com/OQva8oHd6r — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 8, 2026

Mal día para Fidalgo, Getafe vence al Betis en LaLiga

En lo deportivo, el encuentro terminó con victoria de 2-0 para el Getafe sobre el Betis. Fidalgo fue titular por quinta ocasión consecutiva bajo la dirección de Manuel Pellegrini y permaneció en el campo durante 61 minutos antes de salir de cambio por Pablo Fornals.

El mediocampista tuvo participación desde el inicio del partido e incluso intentó sorprender con un disparo de larga distancia al minuto 2. Sin embargo, el conjunto local tomó ventaja con una volea de Kiko Femenía al minuto 28. Posteriormente, Martín Satriano amplió la diferencia con un remate de media distancia al inicio del segundo tiempo.

La derrota dejó al Betis sin sumar puntos en esta jornada del campeonato español, mientras que la presencia del Vasco Aguirre en el estadio mantiene la atención sobre la posible inclusión de Fidalgo en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a los compromisos internacionales de marzo.