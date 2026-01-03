¿Se va de La Máquina? Los números de Lorenzo Faravelli con Cruz Azul

Rumbo al final del mercado de invierno, uno de los movimientos que más fuerza ha cobrado en los últimos días involucra directamente a Cruz Azul, Necaxa y a Lorenzo “Lolo” Faravelli. El mediocampista argentino se ha convertido en una pieza central dentro de una negociación que podría destrabar la llegada de Agustín Palavecino a La Noria de cara al Clausura 2026.

Desde su arribo a Cruz Azul en 2024, Faravelli ha tenido continuidad y regularidad, aunque su rol no se ha consolidado como inamovible bajo la gestión actual. En números, el argentino acumula entre 95 partidos oficiales con la camiseta celeste y 12 goles, cifras que reflejan un rendimiento constante, pero no determinante en el último semestre.

Durante el Apertura 2025, su participación disminuyó de forma gradual

Disputó 19 partidos entre fase regular y liguilla, fue titular en nueve de ellos y cerró el torneo con 870 minutos en cancha, sin goles y con una asistencia. Este contexto explica por qué su nombre aparece como una opción viable dentro de un intercambio, sin representar una baja estructural para el proyecto deportivo.

El cuerpo técnico encabezado por Martín Varini valora su experiencia en Liga MX y su capacidad para integrarse de inmediato al mediocampo. Para los Rayos, recibir a un futbolista probado permitiría compensar una eventual salida de Palavecino sin perder equilibrio, además de reducir el impacto económico de una transferencia que se ha tasado cerca de los ocho millones de dólares.

Nicolás Larcamón impulsa la llegada de Palavecino por su conocimiento previo del jugador y por lo que puede aportar en presión alta, dinámica y construcción en el centro del campo. A ello se suma la posibilidad de reunirlo nuevamente con José Paradela, con quien ya coincidió en Necaxa y formó una sociedad funcional en el mediocampo.

Con información de distintos medios, se reporta que Palavecino vería con buenos ojos la salida de Necaxa para reencontrarse con Larcamón y Paradela, en un contexto que le resulta familiar y competitivo.

El posible movimiento se perfila como un intercambio estratégico, Cruz Azul recibiría a Agustín Palavecino como una petición directa de su entrenador, mientras que Necaxa obtendría a Lorenzo Faravelli como pieza clave para equilibrar la negociación, acompañada de una compensación económica. Una operación que, de concretarse, marcaría uno de los movimientos más relevantes del mercado rumbo al Clausura 2026.