Nicolás Larcamón va por este novato de otro equipo para reforzar Cruz Azul en el Clausura 2026

Cruz Azul comenzó a delinear su plantel para el Clausura 2026 con una idea clara: reforzar su defensa. Para ello, Nicolás Larcamón y la directiva cementera analizan perfiles jóvenes del mercado local que puedan aportar presente y proyección. En ese contexto, el nombre de José Pachuca tomó fuerza en los últimos días.

El zaguero mexicano, de apenas 20 años, logró hacerse un lugar en Primera División en tiempo récord. En menos de dos temporadas con Puebla, mostró condiciones que despertaron el interés de varios clubes de la Liga BBVA MX , entre los que destaca principalmente La Máquina.

Su lectura de juego, capacidad para anticipar, personalidad pese a su corta edad y presencia en la Selección Nacional Sub-20 lo posicionaron como una de las promesas defensivas más interesantes del futbol mexicano en la actualidad, algo que no pasó inadvertido en La Noria.

El interés de Cruz Azul por la joven promesa de Puebla

De acuerdo con Bolavip, Cruz Azul ya realizó un primer sondeo para conocer su situación contractual. No se trató de una negociación formal, pero sí de un movimiento preventivo, pensado para tener alternativas claras ante un semestre exigente.

La lesión de Jesús Orozco Chiquete y la necesidad de ampliar el fondo defensivo llevaron al cuerpo técnico de Larcamón a evaluar opciones nacionales que no impliquen riesgos de adaptación. En ese balance, Pachuca surgió como una alternativa idónea.

El futbolista es canterano del Puebla y tiene raíces profundas en la institución, un factor que complica su salida inmediata. El club sabe que posee un activo con proyección y no estaría dispuesto a desprenderse fácilmente de él sin una propuesta convincente. Vale la pena mencionar que esta valuado en 800 mil euros, según Transfermarkt.