¿Se va de Miami? Lionel Messi no olvida al FC Barcelona

El amor entre el FC Barcelona y Lionel Messi parece una historia de amor para toda vida y eso se refleja en las celebraciones más íntimas del astro argentino. Para el cumpleaños número 13 de Thiago, la temática fue completamente del equipo blaugrana y varios de sus seguidores le pidieron en los comentarios que hiciera un ''The Last Dance'' con el club de sus amores.

Messi y el Barcelona separaron sus caminos profesionales en agosto de 2021 y parece que la afición blaugrana no olvida a su mítico 10 y posiblemente al mejor jugador de toda su historia. A pesar de que hoy, Lamine Yamal está llamado a ser la estrella y estandarte del equipo, la publicación del cumpleaños de Thiago levantó suspiros entre los internautas.

Contrato hasta 2028 con Inter Miami

Lionel Messi renovó con el club de la Major League Soccer tres años más y de momento, parece que una transferencia suena descabellada, más por el tema con Joan Laporta. La actual directiva blaugrana inició con el tema de mejorar la economía del equipo y ello significó no renovar a Messi hace unos años.

Finalmente, en tema futbolístico, Messi y el Miami tendrán que concentrarse en el tercer partido frente al Nashville FC en una ronda de al mejor de tres (una victoria para Miami y otro triunfo para el Nashville. Este compromiso definitivo se jugará el sábado 8 de noviembre en la Florida.