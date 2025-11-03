Portera mexicana ya dio la vuelta al mundo con las 2 atajadas maestras que hizo en el Mundial Sub-17

México Femenil está haciendo historia en el Mundial Sub-17 de la categoría en Marruecos. Sin embargo, Valentina Murrieta es la principal razón por la que el equipo alcanzó clasificar a las semifinales del torneo. La portera mexicana, de 18 años, fue protagonista en cuartos de final frente a Italia tapando tres penaltis y su actuación ya da vueltas el mundo entero.

Las increíbles atajadas de Valentina Murrieta en el Mundial Femenil Sub-17

El primer momento culmine llegó en el primer tiempo, luego de que el VAR anuló un gol de la Selección Mexicana. La terna arbitral señaló penal a favor de los italianos, pero Murrieta se ajustó los guantes y atajó el disparo de la capitana Rachele Giudici. Por otra parte, la fecha y el horario de las semifinales del Mundial Femenil Sub-17 ya fueron revelados .

@Miseleccionfem / X México clasificó a semifinales del Mundial Femenil Sub-17

Sin embargo, cuando se terminaba la primera mitad, los jueces tomaron la decisión de cobrar otro penalti a favor de Italia y Murrieta hizo lo imposible. La portera del América Femenil detuvo el disparo de la goleadora Giulia Galli y le dio esperanzas a México de clasificar a las semifinales del torneo.

20': 🧤

41': 🧤



¡Valentina Murrieta y dos penales parados en una primera mitad inolvidable! 🇲🇽#U17WWC pic.twitter.com/gsADSm6KJv — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 2, 2025

Finalmente, Murrieta se volvió a hacer gigante en la tanda de penaltis. Con la serie igualada 2-2 tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario, la guardameta mexicana paró el remate de Giudici, segundo de la noche, para poner en ventaja a su equipo. Las cinco pateadoras de México lograron anotar y, gracias a Valentina, la Selección Nacional se clasificó a las semifinales del torneo por segunda vez en su historia.

¿Quién es Valentina Murrieta, la heroína de México en el Mundial Sub-17?

Murrieta es portera del América Femenil Sub-19 y tiene 18 años. Nació en Veracruz y desde muy pequeña quiso seguir los pasos de su padre, quien era guardameta en su natal Veracruz. Una noche, Valentina le pidió a su progenitor que le llevaran a ver uno de sus partidos y allí comenzó a desear ser como él.

"De mi papá tengo muchas cosas que aprenderle, es como mi mayor maestro, el que siempre está, de lo malo y lo bueno le tengo que aprender de todo", fue lo que expresó Murrieta en una entrevista. Hoy se convirtió en heroína de México, ayudando a que su equipo alcance una gesta histórica.

Países Bajos, la próxima lucha de México femenil en el Mundial Sub-17

Tras la épica ante Italia, las jugadoras mexicanas se enfrentarán a Países Bajos en las semifinales de la Copa Mundial Femenil Sub-17, equipo que ya venció por 1-0 en la fase de grupos. En caso de repetir resultado, México podría enfrentar a Brasil o a Corea del Norte, los otros dos semifinalistas del cuadro.