Nota

Portera mexicana ya dio la vuelta al mundo con las 2 atajadas maestras que hizo en el Mundial Sub-17

Valentina Murrieta, portera de la Selección Mexicana Sub-17, deslumbró a todos con su increíble actuación ante Italia en el Mundial Femenil de la categoría

Portera mexicana da vuelta el mundo
TV Azteca
Portera mexicana sorprende con sus atajadas en el Mundial Sub-17
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
México Femenil está haciendo historia en el Mundial Sub-17 de la categoría en Marruecos. Sin embargo, Valentina Murrieta es la principal razón por la que el equipo alcanzó clasificar a las semifinales del torneo. La portera mexicana, de 18 años, fue protagonista en cuartos de final frente a Italia tapando tres penaltis y su actuación ya da vueltas el mundo entero.

Las increíbles atajadas de Valentina Murrieta en el Mundial Femenil Sub-17

El primer momento culmine llegó en el primer tiempo, luego de que el VAR anuló un gol de la Selección Mexicana. La terna arbitral señaló penal a favor de los italianos, pero Murrieta se ajustó los guantes y atajó el disparo de la capitana Rachele Giudici. Por otra parte, la fecha y el horario de las semifinales del Mundial Femenil Sub-17 ya fueron revelados .

Selección Mexicana femenil Sub-17
@Miseleccionfem / X
México clasificó a semifinales del Mundial Femenil Sub-17

Sin embargo, cuando se terminaba la primera mitad, los jueces tomaron la decisión de cobrar otro penalti a favor de Italia y Murrieta hizo lo imposible. La portera del América Femenil detuvo el disparo de la goleadora Giulia Galli y le dio esperanzas a México de clasificar a las semifinales del torneo.

Finalmente, Murrieta se volvió a hacer gigante en la tanda de penaltis. Con la serie igualada 2-2 tras el empate sin goles en el tiempo reglamentario, la guardameta mexicana paró el remate de Giudici, segundo de la noche, para poner en ventaja a su equipo. Las cinco pateadoras de México lograron anotar y, gracias a Valentina, la Selección Nacional se clasificó a las semifinales del torneo por segunda vez en su historia.

¿Quién es Valentina Murrieta, la heroína de México en el Mundial Sub-17?

Murrieta es portera del América Femenil Sub-19 y tiene 18 años. Nació en Veracruz y desde muy pequeña quiso seguir los pasos de su padre, quien era guardameta en su natal Veracruz. Una noche, Valentina le pidió a su progenitor que le llevaran a ver uno de sus partidos y allí comenzó a desear ser como él.

"De mi papá tengo muchas cosas que aprenderle, es como mi mayor maestro, el que siempre está, de lo malo y lo bueno le tengo que aprender de todo", fue lo que expresó Murrieta en una entrevista. Hoy se convirtió en heroína de México, ayudando a que su equipo alcance una gesta histórica.

Países Bajos, la próxima lucha de México femenil en el Mundial Sub-17

Tras la épica ante Italia, las jugadoras mexicanas se enfrentarán a Países Bajos en las semifinales de la Copa Mundial Femenil Sub-17, equipo que ya venció por 1-0 en la fase de grupos. En caso de repetir resultado, México podría enfrentar a Brasil o a Corea del Norte, los otros dos semifinalistas del cuadro.

Selección Mexicana
Rodrigo Acuña

