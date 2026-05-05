¿SE VA? El gigante europeo que buscaría a Franco Mastantuono

El Real Madrid ya comienza a trazar la trayectoria de una de sus joyas, el argentino Franco Mastantuono. El argentino no ha tenido una destacada primera temporada en Europa, el joven necesita continuidad para crecer, el club blanco analiza seriamente una cesión durante el próximo mercado de verano.

En ese contexto, la Juventus aparece como uno de los principales interesados en hacerse con el jugador en calidad de préstamo. El conjunto italiano busca sumar talento joven a su plantilla y considera que el mediocampista encaja en su proyecto deportivo, especialmente por su proyección y capacidad técnica.

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El Madrid no lo vende y prioriza su crecimiento

Dentro del Real Madrid no existe intención de desprenderse definitivamente del futbolista. La directiva lo considera una pieza importante a futuro, por lo que cualquier operación sería un préstamo temporal y sin opción de compra.

El principal desafío radica en la falta de minutos disponibles en el primer equipo, un factor que podría frenar su evolución si permanece en el plantel sin protagonismo. Por ello, la opción de salir cedido gana fuerza como una alternativa ideal para que el jugador acumule experiencia y siga con su adaptación al Viejo Continente.

La Juventus, por su parte, ofrecería un entorno adecuado para su desarrollo, con mayores oportunidades de juego en el futbol italiano. La decisión final dependerá de las condiciones que presenten los clubes interesados y, sobre todo, de qué proyecto garantice mejor el crecimiento de Mastantuono, en un movimiento que forma parte de la estrategia del Real Madrid para pulir a sus futuras estrellas sin perder el control sobre su destino.

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