Esto pasó la última vez que América cometió una alineación indebida

No es la primera ocasión que el Club América se encuentra en el centro de la polémica por una alineación indebida, pues ya existe un antecedente en la Liga BBVA MX, el cual es uno de los más recordados, pues el cuadro de Coapa parecía tener todo resuelto, pero el reglamento marcaba otra cosa.

Este partido entre el conjunto del Atlas y el Club América, se disputó en el Clausura 2021, donde un tema administrativo cambió las cosas, situación que hasta la fecha sigue generando mucha polémica.

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¿Qué pasó entre América y Atlas en el Clausura 2021?

El partido entre América y Atlas, era el correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2021, donde el cuadro capitalino había ganado en la cancha 2-0, donde los goles habían sido marcados por Henry Martín y Richard Sánchez. Pero las cosas cambiaron al terminar el encuentro.

La Comisión Disciplinaria descubrió una irregularidad en la alineación del Club América, por lo que terminaron perdiendo el partido. En esa ocasión, Federico Viñas, quien no entró al terreno de juego, estaba en la banca con sus compañeros, pero no estaba registrado en la hoja de alineación.

Esa situación se considera una alineación indebida por el reglamento, por lo que el América se quedó sin los tres puntos que había ganado en la cancha y el registro del marcador cambió a 3-0, pero a favor del Atlas.

Ahora el Club América vive una situación similar, pues al minuto 62, Sebastián Cáceres estaba siendo atendido en el terreno de juego por un golpe en la cabeza, mientras su equipo hacía cambios, uno de los que salía era Miguel Vázquez y entraba Thiago Espinosa, aunque tras la situación del uruguayo, el joven americanista se quedó el resto del partido ante Pumas, lo que sería considerado como alineación indebida.

