¿Se va? Santiago Baños rompe el silencio y habla sobre la continuidad de Jardine: “Todos estamos en evaluación”

Los últimos resultados han calado hondo en las Águilas del América, principalmente en los aficionados Azulcremas, pues algunos de ellos ya han pedido la salida de André Jardine, incluso, en redes sociales ha circulado la versión de una posible destitución, sin embargo, Santiago Baños, presidente deportivo del equipo, desmintió estos rumores.

"No me gusta contestar a supuestos, más con tanto tiempo que falta tanto en liga como en Concachampions. Estamos bien, bien me refiero en cuanto a probabilidades, faltan 24 puntos por disputar, son muchísimos y lo demás son supuestos. Obviamente todos estamos en evaluación y si sucede lo que mencionan, al final del torneo nos sentaremos, analizaremos y tomaremos una decisión", dijo Baños en conferencia de prensa previo al partido ante el Querétaro.

Actualmente el América vive un momento crítico, pues en los últimos cinco partidos ha encajado tres derrotas, incluida una goleada frente a Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes y una dolorosa caída en el Clásico Nacional ante las Chivas Rayadas del Guadajara, además de que recientemente cayeron en casa ante los Bravos de Juárez.

Estos resultados han provocado que el América actualmente se encuentre en el noveno lugar de la tabla general, fuera de los puestos de Liguilla y con un total de cuatro derrotas, con solo tres victorias en el certamen, algo raro en tiempos recientes para las Águilas tras conseguir un tricampeonato y haber llegado a cuatro finales de manera consecutiva.

Calendario del América en lo que resta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

A pesar de los resultados irregulares, hay confianza en el América de que las cosas se revertirán y conseguirán el pase a la Liguilla, además, en el papel enfrentarán a rivales menos complicados salvo los dos clásicos y el actual bicampeón en lo que resta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.



Jornada 10 - Querétaro como visitante.

Jornada 11 - Mazatlán como local.

Jornada 12 - Pumas como visitante.

Jornada 13 - Santos como visitante.

Jornada 14 - Cruz Azul como local.

Jornada 15 - Toluca como local.

Jornada 16 - León como visitante.

Jornada 17 . Atlas como local.

Asimismo, se enfrentarán al Philadelphia Union en los octavos de final de la Concachampions el próximo 10 de marzo como visitante y el miércoles 18 de marzo como local.