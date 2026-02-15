Chivas vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico de México en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

El partido más importante de la Liga BBVA MX se disputa la noche de este sábado 14 de febrero cuando Chivas y América se enfrenten en una nueva edición del Clásico Nacional por la Jornada 6 del torneo Clausura 2026 en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Los precios de los boletos para el repechaje que se jugará en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026