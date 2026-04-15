Seattle Sounders vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los cuartos de final de vuelta de la Concachampions 2026; marcador online

Los Tigres de la UANL se juegan su pase a las semifinales de la Concacaf Champions Cup en el Lumen Field ante Seattle Sounders. El equipo comandado por Guido Pizarro llega con ventaja de dos goles tras la victoria en el 'Volcán' por lo que cualquier triunfo o empate le daría el pase a la siguiente ronda. Por otro lado, el equipo de Washinghton tendrá que ir con todo al frente y evitar a toda costa un tanto auriuazul que le complicaría aún más la serie.

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