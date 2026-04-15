OFICIAL: Así se jugarán las SEMIFINALES de la UEFA Champions League 2025-26

Han quedado definidas las semifinales de la Champions League 2025-26. Luego de la instancia de 4tos de Final, el PSG, Atlético de Madrid, Arsenal y Bayern Munich sellaron su boleto a la antesala de la Gran Final del certamen de la UEFA.

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Dirigidos por Diego Simeone, el cuadro Colchonero obtuvo el pase a la siguiente ronda tras eliminar al FC Barcelona por marcador global de 3-2. Por su parte, el Paris Saint-Germain comandado por Luis Enrique, hizo lo propio ante el Liverpool ganando por un global de 4-0.

Finalmente, el Arsenal dejó en el camino al Sporting de Lisboa tras ganar 1-0 en la serie y el Bayern Munich hizo lo propio frente al Real Madrid, eliminado al conjunto Merengue por global de 6-4.

¿Cómo quedan las semifinales de la Champions League 2025-26?

El PSG se va a enfrentar al Bayern Munich. El juego de ida se encuentra programado para disputarse el martes 28 de abril en la cancha del Parque de los Príncipes. Posteriormente, la vuelta será el 6 de mayo en el Allianz Arena.

Por su parte, el Atlético de Madrid se va a medir al Arsenal. El duelo de ida será el 29 de abril en el Estadio Metropolitano y la vuelta será el 5 de mayo en el Emirates Stadium.

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