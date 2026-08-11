Este sería el rival con el que Sebastián Córdova regresaría a la actividad con Pumas

La tensión inunda el entorno del cuadro auriazul, pues uno de sus grandes fichajes está en medio de una situación delicada alrededor de su rodilla izquierda. Sebastián Córdova salió lesionado por un incidente ocurrido en la Fecha 2 de la Leagues Cup y ante el silencio de la directiva para aclarar lo que pasa con el futbolista, muchos ya especulan de su lesión.

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¿Qué le pasa a Sebastián Córdova?

Además del golpe que conllevó quedar fuera de la Leagues Cup desde la segunda fecha al caer 2-0 ante Cincinnati, los Pumas de la UNAM ahora están envueltos en un problema serio. Sebastián Córdova tuvo un incidente donde su pierna quedó atorada con el césped y por eso salió lesionado de ese duelo al minuto 83.

Sin embargo, el caso no pudo esperar y el ex América regresó a México para que las evaluaciones correspondientes se llevaran a cabo. El problema es que dada la situación de la inflamación, los estudios no pueden realizarse. Deben esperar a que la desinflamación aparezca y así lograr un oportuno diagnóstico para un futbolista que es clave para Pumas en este semestre.

Con esto en mente, la afición universitaria no cree que el infortunio les persiga de esa manera. Aunque en general parece un plantel completo, es claro que cuando Sebastián Córdova está en buen nivel, las aspiraciones del colectivo incrementan. Ahora, están a la espera de que todo sea un susto pasajero para la salud del futbolista de 29 años.

¿Cuándo volvería Sebastián Córdova a las canchas?

El único reporte oficial que ha salido desde el frente universitario son las palabras de Esteban Solari, quien comunicó precisamente el aspecto de la inflamación de la rodilla de Sebastián Córdova. Sin embargo, todo ha sido silencio para un caso que es de suma importancia para el presente de los auriazules. En ese sentido, hacer un estimado de vuelta es incluso absurdo, pues se requiere del conocimiento de muchos elementos para realizar un análisis de regreso a las actividades. Por eso, hay bastante expectativa del reporte médico de parte del Club Universidad.