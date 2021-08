Sebastian Córdova, feliz por su desempeño en Tokyo 2020

El mexicano Sebastian Córdova logró completar unos Juegos Olímpicos exitosos, marcando goles, asistiendo y ganando con el grupo una medalla de bronce, que en conjunto lo tienen contento y emocionado, manifestó este viernes.

El mexicano que milita con el América, viajó a Tokyo 2020, despertando altísimas expectativas de lo que podría ocurrir en el terreno de juego durante su participación, teniendo al final un rendimiento extraordinario.

Los logros de Sebastian Córdova en Juegos Olímpicos

Durante Tokyo 2020, Sebastian Córdova fue un jugador que se mantuvo regular, con un buen nivel futbolístico y físico.

Durante el torneo, vio acción en seis partidos: Francia, Japón, Sudáfrica, Corea, Brasil y Japón.

A Córdova le tocó marcarle a Francia, en dos ocasiones a Corea y una más en la Final a Japón. Además asistió en tres ocasiones para goles que fueron fundamentales.

Córdova, contento con su accionar en Tokyo 2020

El mediocampista ofensivo de México, recalcó a David Medrano, que está feliz por lo conseguido en Tokyo 2020, pero subrayó que el grupo tuvo mucho qué ver en todo.

“Estoy feliz por eso, me fue muy bien en Juegos Olímpicos”, adelantó un Córdova, que pese al triunfo mantuvo la mesura y abundó en que “al final es parte de todos, me tocó marcar goles y aportar. Si yo no tuviera a estos compañeros no se podrían lograr más cosas”.

Córdova, con su papel fundamental en esta escuadra, hizo hincapié en que “estoy orgulloso de todos” y en la felicidad que les da esta victoria que celebrarán y disfrutarán.

Córdova cree que la misión en Tokyo 2020 se cumplió

El jugador americanista, que destacó en este grupo de seleccionados, recalcó que fueron con el objetivo de conquistar una medalla, por lo que siente que el objetivo se cumplió.

“Podemos decir que fue misión cumplida. Venimos por una medalla y lo logramos”, sentenció.

¿Podrá ir Córdova a Europa próximamente?

El jugador Sebastian Córdova, de 24 años, podría estar en el momento adecuado para dar el salto a Europa, inclusive, Rafael Márquez ha señalado que tiene todas las facultades para jugar en el Viejo Continente.

Eventualmente se conocerán las ofertas que pudiese tener el futbolista, aunque en el esquema de Santiago Solari es pieza clave.