OFICIAL: Pumas anuncia nuevo REFUERZO para el Apertura 2026

Pumas tiene nuevo refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos ahora por Esteban Solari, el equipo del Pedregal hizo el anuncio oficial de la llegada de Sebastián Córdova, quien llega para suplir la salida de Jordan Carrillo en el mediocampo.

"El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas. El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México en múltiples ocasiones en competencias internacionales y fue integrante de la Selección Nacional que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Córdova se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige nuestro entrenador Estaban Solari, para trabajar de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX. ¡Bienvenido a Pumas, Sebastián!", se lee en el comunicado del equipo de la UNAM.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/stg4fuY3md — PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

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