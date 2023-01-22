Sebastien Haller regresa después de vencer al cáncer

Seis meses después de ser diagnosticado con un cáncer de testículo y tras ser sometido a un duro tratamiento que incluyó dos operaciones, el delantero marfileño Sebastien Haller disputó este día un partido oficial con el Borussia Dortmund, en el choque de la Bundesliga frente al Augsburgo.



El público se puso en pie en el minuto 62 cuando Haller saltó al terreno de juego del estadio Signal Iduna Park para sustituir a Houssoufa Moukoko. El marfileño volvió a los terrenos de juego hace una semana, en un encuentro amistoso contra el Basilea, en el que marcó tres goles en ocho minutos. Pero no lo había hecho en un encuentro oficial.

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Con el número '9' a la espalda, el marfileño irrumpió en el campo con unas botas de color naranja y el siguiente mensaje: "que te jodan, cáncer" y un espectacular y cariñoso recibimiento de su afición.



Borussia Dortmund se lleva los tres puntos ante Augsburgo

Con un gol del estadounidense Giovanni Reyna a doce minutos del final, el Borussia Dortmund hizo suyo un duelo loco, con siete tantos, ante el Augsburgo (4-3)

Jude Bellingham se exhibió al principio. Marcó el ritmo del partido y a la media hora anotó el primero tras recibir un balón en la frontal del área de Karim Adeyemi. Con un tiro raso, batió a Rafal Gikiewicz.



En el minuto 40 empató el Augsburgo cuando Arne Maier culminó una acción individual y dos después Nico Schlotterbeck llevó a la red, de cabeza, una falta lateral lanzada por Julian Brandt que volvió a colocar por delante al Borussia.

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Aún así, el Augsburgo consiguió alcanzar el descanso con empate (2-2) porque en el añadido de la primera mitad un contraataque dirigido por Arne Engels fue definido a la perfección por el bosnio Ermedin Demirovic, que puso el equilibrio en el intermedio.

El partido recuperó la aceleración en el tramo final. Ya con Haller en el campo. El Dortmund marcó el tercero en el minuto 75 cuando el inglés Jamie Bynoe-Gittens, que había saltado al campo minutos antes, recibió la pelota, dejó en evidencia a Robert Gummy, a Ermedin Demirovic y Arne Maier, y, desde fuera del área, lanzó un gran disparo imposible para Gikiewicz.

Pero solo duró dos minutos la ventaja del Borussia porque la reacción de su rival tuvo el premio de otro gol. Lo anotó el croata David Colina.

Y a continuación, el Borussia Dortmund amarró definitivamente el partido. Marcó el 4-3. Fue Giovanni Reyna. Recibió la pelota de Jude Bellingham en el vértice del área y con una estupenda volea llevó la pelota a la red.