¿Cómo llega la Selección Azteca a los dieciseisavos? El análisis definitivo rumbo a La Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Cómo llega la Selección Azteca a los dieciseisavos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™? En esta edición de Los Protagonistas Extra encontrarás un análisis completo del desempeño del equipo, las decisiones tácticas, el nivel de sus principales figuras, los puntos fuertes, las debilidades y los retos que enfrentará en la fase de eliminación directa.