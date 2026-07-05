La Selección de Bélgica se pronuncia sobre el caso Balogun en el Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica chicarán en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una de las series más parejas de toda la justa veraniega. La noticia que acapara las miradas es que Folarin Balogun; ariete del combinado de las Barras y las Estrellas podrá ser elegible por Mauricio Pochettino para el duelo contra los belgas a pesar de que vio la tarjeta roja en el juego de 16avos de final contra el combinado bosnio.

A través de sus redes sociales, los 'Red Devils' revelaron su postura tras la noticia: "La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar elegible para jugar en el partido USA-Bélgica del lunes 6 de julio a las 5:00 p.m. (hora de Seattle) al jugador suspendido de Estados Unidos, Folarin Balogun.

La FIFA basa su decisión en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente.", destaca parte del escrito por parte del combinado europeo.

Concacaf vs UEFA

Esta serie entre norteamericanos y belgas será el segundo cruce entre un combinado que representa a la UEFA y uno que juega en la Concacaf. Será este domingo 6 de julio cuando se dé el primero de ellos desde el Estadio Ciudad de México cuando el cuadro nacional enfrente a Inglaterra en punto de las 6:00 pm y el cual podrás disfrutar TOTALMENTE EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes.

Mientras que, Estados Unidos y Bélgica definirán a un invitado a cuartos de final este lunes 7 de julio en punto de las 6:00 desde la cancha de Seattle. Cabe recordar que, ambos combinados llegan como líderes en fase de grupos, sin embargo, los dirigidos por Rudi García traen más recorrido en cancha tras el tiempo extra que tuvieron que jugar ante Senegal.