ÚLTIMA HORA: Se confirman 3 partidos de la Selección Mexicana en enero y febrero: uno se jugará en histórico estadio de México

Ivar Sisniega, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sorprendió a todos al confirmar tres partidos de la Selección Mexicana para enero y febrero. Los encuentros son parte de la preparación que tendrá Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026.

Para el mes de enero, la Selección Mexicana tendrá dos partidos fuera de México, el primer encuentro será ante la Selección de Panamá el 22 de enero y contra Bolivia en Santa Cruz el 25 de enero.

El tercer encuentro de México será ante Islandia el 25 de febrero en el Estadio la Corregidora, Querétaro.

"El partido que tendrá la Selección Mexicana el 25 de febrero contra la Selección de Islandia aquí en Querétaro. También les damos a conocer que la Selección jugará dos partidos más en el mes de enero, fuera de México. Jugaremos ante la Selección de Panamá el 22 de enero y contra Bolivia el 25 de enero". Ivar Sisniega.

Los juegos de la Selección Mexicana son clave para preparar y probar a nuevos jugadores ante una selección clasificada al Mundial como Panamá, ante Bolivia que se encuentra en el repechaje por un boleto a la Copa del Mundo 2026 y por último ante Islandia que no logró clasificar pero que tiene una experiencia que le puede ayudar a Aguirre para preparar al equipo para cualquier escenario.

Los futbolistas mexicanos que juegan en Europa no serán convocados

Es importante dejar en claro que no se podrá convocar a los futbolistas que juegan en Europa para disputar los encuentro pues al no ser en fecha FIFA, no pueden dejar a sus equipos y sus equipos no tienen la obligación de cederlos a la Selección Mexicana.

Es por eso que Javier Aguirre tendrá que disputar estos tres encuentros con jugadores de la Liga BBVA MX. Los clubes tendrán que prestar a sus futbolistas para los partidos, lo que le abre la puerta a diferentes jugadores para probarse en la Selección Mexicana y poder pelear por un lugar a la Copa del Mundo 2026.