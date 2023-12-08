Definidos las fechas de los partidos de México en la Copa América 2024

Ahora sí, México ya conoce a sus rivales para la Copa América, luego de que este jueves 7 de diciembre se realizara el Sorteo de los cuatros Grupos que conformarán el torneo de la CONMEBOL, con invitación de seis equipos de la CONCACAF.

El Sector de la Selección Azteca quedó conformado con la escuadra de Jaime Lozano: Ecuador, Venezuela y Jamaica, para el certamen que arranca el el próximo mes de junio y culimará en julio, en la edición 48 de la competencia de selecciones más antigua del mundo.

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Los partidos y las sedes de la Selección Mexicana en la Copa América

México hará su debut en la Copa América 2024 el próximo 22 de junio, donde se enfrentarán a Jamaica en el NRG Stadium, casa de los Texans de la NFL, en Houston; posteriormente, el 26 del mismo mes, será ante Venezuela en Los Angeles, en el SoFi Stadium; para cerrar la fase de Grupos ante Ecuador, el 30 en el State Farm Stadium, en Phoenix, Arizona.

En los Cuartos de Final podría verse las caras contra Argetina, esto en caso de que se de la combinación de resultados, lo que sería una de las pruebas más dificiles para Jaime Lozano en su etapa como entrenador de la Selección Azteca.

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Así quedaron los Grupos de la Copa América 2024

En caso de no ser la albiceleste, México se podría medir a cualquiera de su Grupo y aquí te decimos como quedaron los Sectores del torneo.

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Honduras / Costa Rica

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela, Jamaica

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay, Canadá /Trinidad y Tobago

Solo faltan por definirse los conjuntos de la Concacaf que están en el Repechaje para meterse a la Copa América 2024. Honduras se medira a Costa Rica; mientras que Canadá jugará contra Trinidad y Tobago.