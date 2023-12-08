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Fútbol

Definidos las fechas de los partidos de México en la Copa América 2024

Todo listo para la Copa América 2024, luego del sorteo donde se dio a conocer el grupo de México, estas son las fechas y los partidos que tendrán en el torneo

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2022-2023 Mexico Press Conference
Jaime Lozano head coach during the press conference of the Mexican National Team (Mexico), prior to the first leg of the Quarterfinals against Honduras of the Concacaf Nations League 2023-2024, at the Jose de la Paz Herrera Ucles National Stadium in Tegucigalpa, on November 16, 2023.

Jaime Lozano Director Tecnico durante la conferencia de prensa de la Seleccion Nacional Mexicana (Mexico), previo al partido de ida de Cuartos de Final contra Honduras de la Liga de Naciones de Concacaf 2023-2024, en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera Ucles en Tegucigalpa, el 16 de Noviembre de 2023.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Escrito por: Omar Moro

Ahora sí, México ya conoce a sus rivales para la Copa América, luego de que este jueves 7 de diciembre se realizara el Sorteo de los cuatros Grupos que conformarán el torneo de la CONMEBOL, con invitación de seis equipos de la CONCACAF.

El Sector de la Selección Azteca quedó conformado con la escuadra de Jaime Lozano: Ecuador, Venezuela y Jamaica, para el certamen que arranca el el próximo mes de junio y culimará en julio, en la edición 48 de la competencia de selecciones más antigua del mundo.

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Los partidos y las sedes de la Selección Mexicana en la Copa América

México hará su debut en la Copa América 2024 el próximo 22 de junio, donde se enfrentarán a Jamaica en el NRG Stadium, casa de los Texans de la NFL, en Houston; posteriormente, el 26 del mismo mes, será ante Venezuela en Los Angeles, en el SoFi Stadium; para cerrar la fase de Grupos ante Ecuador, el 30 en el State Farm Stadium, en Phoenix, Arizona.

En los Cuartos de Final podría verse las caras contra Argetina, esto en caso de que se de la combinación de resultados, lo que sería una de las pruebas más dificiles para Jaime Lozano en su etapa como entrenador de la Selección Azteca.

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Así quedaron los Grupos de la Copa América 2024

En caso de no ser la albiceleste, México se podría medir a cualquiera de su Grupo y aquí te decimos como quedaron los Sectores del torneo.

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Honduras / Costa Rica
Grupo B: México, Ecuador, Venezuela, Jamaica
Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia
Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay, Canadá /Trinidad y Tobago

Solo faltan por definirse los conjuntos de la Concacaf que están en el Repechaje para meterse a la Copa América 2024. Honduras se medira a Costa Rica; mientras que Canadá jugará contra Trinidad y Tobago.

Resumen México 2-0 Ghana | Partido amistoso

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